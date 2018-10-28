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11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей

28 октября 2018 11:38
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Новости США. Стрельба в американском Питтсбурге: погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака произошла в одной из синагог города.

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей-1

Нападавший был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами. Он ворвался в здание во время церемонии наречения детей, стал выкрикивать антисемитские лозунги и расстреливать посетителей.

После прибытия на место правоохранителей мужчина вступил с ними в перестрелку. В результате пострадали четыре офицера полиции, а сам нападавший был серьезно ранен и арестован. Сейчас его допрашивает ФБР.

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей-4

11 человек стали жертвами стрельбы в США: мужчина открыл огонь во время церемонии наречения детей-6

# Стрельба в США # Фотофакт

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