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Стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге резко осудила мировая общественность

28 октября 2018 13:49
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Новости США. До заката 31 октября над Белым домом, правительственными зданиями и представительствами США за рубежом будут приспущены флаги в знак уважения к памяти жертв акта насилия в Питтсбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге резко осудила мировая общественность-1

Нападение на синагогу, унесшее жизни 11 человек, резко осудила мировая общественность.

Напомним, 27 октября вооруженный штурмовой винтовкой и пистолетами мужчина, выкрикивая антисемитские лозунги, расстрелял посетителей синагоги (подробнее здесь). Нападавший арестован. Сейчас его допрашивают.

# Стрельба в США # Фотофакт

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