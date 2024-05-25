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Вертолёт премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

25 мая 2024 10:33
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Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку. Борт был вынужден приземлиться на стадионе города Ванадзор из-за плохих погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт премьер-министра Армении совершил экстренную посадку-1

Сам Пашинян прокомментировал ситуацию на страничке в социальной сети. Политик отметил, что с ним все в порядке и он поедет дальше на машине. Конечную точку своего пути премьер не назвал, однако СМИ высказали свои версии. Одни источники сообщают, что глава правительства Армении направлялся в город Ташир на границе с Грузией. По другой информации, Пашинян следовал в населенный пункт возле Азербайджана, где недавно была установлена граница.

# ЧП # Никол Пашинян

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