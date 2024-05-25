Вертолёт премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

Сам Пашинян прокомментировал ситуацию на страничке в социальной сети. Политик отметил, что с ним все в порядке и он поедет дальше на машине. Конечную точку своего пути премьер не назвал, однако СМИ высказали свои версии. Одни источники сообщают, что глава правительства Армении направлялся в город Ташир на границе с Грузией. По другой информации, Пашинян следовал в населенный пункт возле Азербайджана, где недавно была установлена граница.