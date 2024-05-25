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Песков: в РФ отсутствует потребность в мобилизации

25 мая 2024 10:01
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в России нет необходимости в проведении мобилизации, пишет РИА Новости.

Ранее Financial Times опубликовала новость о том, что к завершению 2024 года или к началу 2025 года высока вероятность проведения новой мобилизации в РФ .

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», – отметил Песков.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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