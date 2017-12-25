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В Москве в подземный переход въехал автобус: погибли 4 человека, 15 – получили травмы

25 декабря 2017 13:54
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Новости России. В Москве в подземный переход у метро «Славянский бульвар» въехал автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают информагентства, в результате ЧП есть жертвы.

К этому моменту известно о четырех погибших. 15 человек получили травмы.

По словам очевидцев, автобус сначала заехал на тротуар, на пути сбив нескольких прохожих, затем съехал в подземный переход и остановился на лестнице. На место аварии вылетели три вертолета Московского авиационного центра, работают сотрудники полиции.

Названа вероятная причина трагедии. Подробности здесь

# Фотофакт # Авария в России

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