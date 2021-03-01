Прямой эфир

«Верните наши жизни». Акции протеста против коронавирусных ограничений проходят по Европе

01 марта 2021 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Европы устали от коронавирусных ограничений. Во многих странах не утихают протесты против мер, призванных остановить распространение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Верните наши жизни». Акции протеста против коронавирусных ограничений проходят по Европе-1

Накануне на демонстрацию в Будапеште под лозунгами «Верните наши жизни» вышли сотни людей. Они требовали отменить комендантский час, который действует уже более 3 месяцев. Митинг разогнали полицейские. 

«Верните наши жизни». Акции протеста против коронавирусных ограничений проходят по Европе-4

Столкновениями с правоохранителями завершилась и акция против локдауна в столице Ирландии. Задержаны 23 человека, несколько стражей порядка получили травмы. В стране действует уже третий режим жесткого карантина. Он продлится до 5 апреля. Гражданам разрешено передвигаться лишь в пределах 5 километров от дома.  

«Верните наши жизни». Акции протеста против коронавирусных ограничений проходят по Европе-7

Выразить недовольство ограничениями из-за пандемии вышли и жители Амстердама. На Музейной площади собрались около 1,5 человек. Призывы полиции разойтись демонстранты проигнорировали. Для разгона протестующих задействовали спецназ. Несколько активистов задержали.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана
01 марта 2021 10:50

Протесты не утихают. Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

В Литве работодателей обязали уведомлять обо всех нанятых и командированных иностранцах
01 марта 2021 09:36

В Литве работодателей обязали уведомлять обо всех нанятых и командированных иностранцах

В связи с убытками из-за пандемии. Аэропорт Хитроу ввёл новый сбор для вылетающих пассажиров
01 марта 2021 09:00

В связи с убытками из-за пандемии. Аэропорт Хитроу ввёл новый сбор для вылетающих пассажиров