«Верните наши жизни». Акции протеста против коронавирусных ограничений проходят по Европе

Жители Европы устали от коронавирусных ограничений. Во многих странах не утихают протесты против мер, призванных остановить распространение инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на демонстрацию в Будапеште под лозунгами «Верните наши жизни» вышли сотни людей. Они требовали отменить комендантский час, который действует уже более 3 месяцев. Митинг разогнали полицейские.

Столкновениями с правоохранителями завершилась и акция против локдауна в столице Ирландии. Задержаны 23 человека, несколько стражей порядка получили травмы. В стране действует уже третий режим жесткого карантина. Он продлится до 5 апреля. Гражданам разрешено передвигаться лишь в пределах 5 километров от дома.