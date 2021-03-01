В Литве работодателей обязали уведомлять обо всех нанятых и командированных иностранцах

Новости Литвы. С 1 марта работодателей Литвы обязали подавать уведомления обо всех нанятых и командированных иностранцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее правило затрагивало лишь граждан третьих стран, теперь это касается и работников из государств – членов Европейского союза.

В Службе занятости считают, что нововведение поможет обеспечить контроль над учетом иностранцев, их передвижениями и квотами. Осенью 2020 года в стране ввели квоты для граждан третьих стран на профессии, в которых существует нехватка специалистов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса уровень безработицы в Литве значительно вырос. На данный момент он в 1,5 раза выше, чем средний показатель по ЕС.