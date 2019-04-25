Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка

Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни, за исключением частного общения и религиозных обрядов.

Новости Украины. Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект поддержали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь он направится на подпись к президенту. Согласно закону, для высшего руководства страны будут введены экзамены, определяющие уровень их знания украинского языка. За неудовлетворительные результаты чиновникам придется выплатить внушительные штрафы.