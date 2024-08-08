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Вэнс заявил, что США не обязаны защищать Европу

08 августа 2024 09:34
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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс сказал, что Соединенные Штаты не должны заботиться об обеспечении обороноспособности европейских стран. Об этом пишет ТАСС.

«…немцы должны сами инвестировать в свою оборону», – сказал он.

Вэнс подчеркнул, что Германии следует вкладывать деньги в собственную оборону, а не надеяться на США. Кандидат в вице-президенты СШАподчеркнул, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Америка будет добиваться от своих союзников самодостаточности в военном и энергетическом секторах. 

Он также выступил за прекращение снабжения Киева вооружением и скорейшее разрешение конфликта в Украине, предлагая предоставить украинскому государству нейтральный статус и провести пересмотр границ.

# Международная политика

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