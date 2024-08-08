Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс сказал, что Соединенные Штаты не должны заботиться об обеспечении обороноспособности европейских стран. Об этом пишет ТАСС.

«…немцы должны сами инвестировать в свою оборону», – сказал он.

Вэнс подчеркнул, что Германии следует вкладывать деньги в собственную оборону, а не надеяться на США. Кандидат в вице-президенты СШАподчеркнул, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Америка будет добиваться от своих союзников самодостаточности в военном и энергетическом секторах.

Он также выступил за прекращение снабжения Киева вооружением и скорейшее разрешение конфликта в Украине, предлагая предоставить украинскому государству нейтральный статус и провести пересмотр границ.