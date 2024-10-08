Венгрию пытаются выбросить из ЕС? Разбираем проблемы европейской «демократии»

Содружество, основанное на равноправном партнерстве, уже давно прошло проверку временем. Созданный на осколках Советского Союза формат СНГ и спустя три десятка лет не только живет, но и активно развивается, позволяя главам государств решать насущные проблемы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Правда, за такую самостоятельную политику Венгрии приходится дорого платить – Еврокомиссия подала иск против Будапешта в суд ЕС. Венгров также пытаются лишить права голоса в организации. О чем идет речь?

Чего не скажешь о Евросоюзе, единство которого буквально трещит по швам. Страны ЕС уже захлебываются от последствий агрессивной и недальновидной политики Брюсселя. Но и в этом нестройном хоре можно услышать «трезвые голоса». Все смелее о себе заявляет Венгрия. Не желая быть марионеткой в чужих руках, Будапешт ставит во главе угла свои суверенные интересы.

До Брексита Евросоюз считался довольно мягкой системой, где не могли принять даже единую конституцию. Поскольку для любого решения требовалось согласие всех 27 стран, участники блокировали инициативы Брюсселя, чтобы вымогать для себя дополнительные дотации. Так вместо «единой Европы» получился постоянный конфликт «старых» и «новых» демократий, где первые отказывались субсидировать вторых.

После Брексита проблемой номер два для ЕС стала Польша. Там решили подмять под себя судебную систему, отказались выполнять решения Брюсселя, расходовали средства фондов Евросоюза, как хотели, а также ввели режим цензуры в СМИ. На тот момент главным союзником «Права и справедливости» была Венгрия – внутри ЕС вместе с другими евроскептиками они пытались создать собственный центр силы.

Орбан сейчас, по сути, выполняет двойную работу. Внутри ЕС он отстаивает интересы своей страны (чего не может себе позволить, например, та же Германия). А на внешнем контуре показывает, чего стоит хваленая европейская демократия всем желающим вступить в ЕС – штрафы, блокировки, угрозы, лишение денег, поддержка оппозиции в стране. То есть «райский сад» таковым уже не является даже для «своих», не говоря о новых потенциальных членах, например, Украине, Молдове и Армении.