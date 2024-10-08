В Польше возобновились протесты фермеров на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. 8 октября они заблокировали до конца года пункт пропуска «Медика – Шегини», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают украинские таможенники, пока оформление фур проходит в обычном режиме, однако все может измениться. Круглосуточные пикеты будут выставлены и у железнодорожного моста. Польские фермеры уже блокировали движение транспорта на нескольких контрольно-пропускных пунктах зимой и весной. Они требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из Украины. Акции практически прекратились к лету в связи с разгаром посевной кампании. Теперь, после окончания полевых работ, протесты возобновились.