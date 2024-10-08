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200 человек пропали без вести при сходе оползня в Бразилии

08 октября 2024 13:31
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Как минимум 200 человек пропали без вести при сходе масштабного оползня в портовом городе Манакапуру на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 человек пропали без вести при сходе оползня в Бразилии-2

В тот момент несколько сотен рабочих занимались погрузкой и разгрузкой судов. Под воду ушла часть береговой линии, на которой находились машины и дома. Сейчас на месте природной катастрофы работают бригады спасателей и водолазы. Геологи оценивают риск схода новых оползней. В регионе из-за засухи отмечается речная эрозия почвы. Она стала крайне неустойчивой.

# Природные катаклизмы

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