200 человек пропали без вести при сходе оползня в Бразилии

Как минимум 200 человек пропали без вести при сходе масштабного оползня в портовом городе Манакапуру на севере Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тот момент несколько сотен рабочих занимались погрузкой и разгрузкой судов. Под воду ушла часть береговой линии, на которой находились машины и дома. Сейчас на месте природной катастрофы работают бригады спасателей и водолазы. Геологи оценивают риск схода новых оползней. В регионе из-за засухи отмечается речная эрозия почвы. Она стала крайне неустойчивой.