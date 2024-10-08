Армия РФ взяла под свой контроль Зоряное Первое и Золотую Ниву

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. Южная группировка освободила село Зоряное Первое, что позволяет выйти на окраины Горняка. Об этом пишет РИА Новости.

Группировка «Восток» заняла поселок Золотая Нива, что создает угрозу для ВСУ и позволяет продвигаться на запад. Также российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки. Потери ВСУ составили около 855 человек, несколько автомобилей, гаубиц и станций радиоэлектронной борьбы.