Венгрию могут лишить права голоса ради помощи Украине

Страны ЕС обдумывают возможность лишения права голоса Венгрии ради заключения договоренности о финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times, передает РИА Новости.

Это может повлечь за собой приостановку права голоса Венгрии в рамках статьи 7. Однако многие страны сомневаются в этом шаге. Они хотят показать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану реальную цену изолированности в ЕС.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Орбан сказал, что венгерская сторона не изменит своей точки зрения и не поддержит «это плохое решение». Также Венгрия блокировала выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 годы.