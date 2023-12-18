По данным The New York Times, иностранные компании, ушедшие с российского рынка, лишились более 100 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.



Издание пишет, что президенту РФ Владимиру Путину удалось превратить предполагаемую катастрофу в благоприятную возможность для обогащения.

Вопреки убеждению Запада, что объявленный иностранными компаниями бойкот России уничтожит ее экономику, страна смогла выстоять. Многие зарубежные компании по-прежнему работают в РФ, так как не хотят терять свои инвестиции.

Ранее в Кремле заявляли, что способны справиться с последствиями западных санкций. Путин утверждает, что политика по сдерживанию России – это многолетняя стратегия Запада, а санкции – это удар по мировой экономике.