Надежды на стабильное экономическое будущее из-за послабления тарифной политики Трампа развенчиваются торговой войной между Китаем и США. После приостановки действия пошлин позитивные настроения среди инвесторов продержались недолго. Противостояние Пекина и Вашингтона лишь подтвердило опасения экспертов о начале глобального конфликта. Однако пессимизм в бизнес-кругах не смущает политиков. Обе стороны конфликта продолжают конфронтации, все больше усугубляя ситуацию. Китай завтра, 12 апреля, повысит пошлины на товары из США еще на 41 %, сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в ведомстве, при текущем уровне ограничений рынок более не в состоянии принять поставляемые в Поднебесную американские товары. Учитывая все аспекты, Пекин не будет реагировать, даже если Соединенные Штаты продолжат поднимать тарифы на продукцию Китая. По мнению экспертов, нынешняя ситуация схожа с началом Великой депрессии и может привести к последствиям планетарного масштаба.

Хун Хао, инвестиционный аналитик (Китай):

Трамп действительно считает, что условия торговли с торговыми партнерами были несправедливы по отношению к США и в результате производственный сектор был опустошен. Я думаю, он пытается извлечь экономическую ренту из своих торговых партнеров, а также рассматривать Китай как одного из главных соперников США на данном этапе. Он играет в очень опасную игру. Но, как вы можете видеть, Трамп играет в политический театр. Он пытается драматизировать, чтобы получить чрезмерную ренту от противника. В то же время Пекин не намерен и дальше бездумно повышать тарифы, превращая противостояние в фарс. Изоляция американского рынка открыла лишь новые пути для сотрудничества. Теперь Китай и Евросоюз разрабатывают общий план сближения. Для переговоров Брюссель отправил испанскую делегацию. Премьер-министр Испании уже провел официальную встречу с Си Цзиньпином. Обе стороны выразили надежду о создании справедливой и разумной системы глобального регулирования.

Си Цзиньпин, председатель Китайской народной республики:

В настоящее время в мире быстрыми темпами происходят невиданные за столетие изменения, что влечет за собой целый ряд взаимосвязанных рисков и проблем. Только посредством солидарности и координации страны могут поддерживать мир и стабильность и содействовать глобальному развитию и процветанию.