Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?
Евросоюз призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие предложения прозвучали на фоне принятия Венгрией закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, также речь шла о нецелевом использовании средств ЕС.
Задолго до того, как венгерский парламент принял закон об ЛГБТ, государства-члены ЕС и депутаты Европарламента были встревожены тем, как в Венгрии тратятся средства ЕС, включая контракт на уличные фонари, предоставленный зятю премьер-министра страны Виктора Орбана, а также покупку старинного поезда до родной деревни премьера.
Ольга Шерснева, СТВ:
Если Будапешт не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС Урсула фон дер Ляйен. Более того, звучат призывы и вовсе исключить Венгрию из сообщества.
Заявление с осуждением действий венгерских властей подписали 14 стран Евросоюза.