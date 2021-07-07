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Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?

07 июля 2021 18:33
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Евросоюз призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие предложения прозвучали на фоне принятия Венгрией закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, также речь шла о нецелевом использовании средств ЕС.

Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?-1



Задолго до того, как венгерский парламент принял закон об ЛГБТ, государства-члены ЕС и депутаты Европарламента были встревожены тем, как в Венгрии тратятся средства ЕС, включая контракт на уличные фонари, предоставленный зятю премьер-министра страны Виктора Орбана, а также покупку старинного поезда до родной деревни премьера.

Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?-3

Ольга Шерснева, СТВ:
Если Будапешт не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС Урсула фон дер Ляйен. Более того, звучат призывы и вовсе исключить Венгрию из сообщества.

Заявление с осуждением действий венгерских властей подписали 14 стран Евросоюза.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Виктор Орбан # Фотофакт

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