Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?

Евросоюз призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие предложения прозвучали на фоне принятия Венгрией закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, также речь шла о нецелевом использовании средств ЕС.





Задолго до того, как венгерский парламент принял закон об ЛГБТ, государства-члены ЕС и депутаты Европарламента были встревожены тем, как в Венгрии тратятся средства ЕС, включая контракт на уличные фонари, предоставленный зятю премьер-министра страны Виктора Орбана, а также покупку старинного поезда до родной деревни премьера.