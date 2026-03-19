Более 60% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается – опрос

Такую позицию занимают в основном рабочие и фермеры, а также пенсионеры. Каждый второй человек, ушедший на заслуженный отдых, сталкивается с бедностью. Все большее число граждан этой категории не могут позволить себе элементарные продукты питания. Кроме того, более 70 % опрошенных считают, что их уровень жизни будет снижаться из-за постоянно растущих цен на товары. Для семьи из трех человек месячная продуктовая корзина стоит от 500-800 евро и выше. В все чаще люди покупают продукты со скидками или в соседней Польше.