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Более 60% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается – опрос

19 марта 2026 13:40
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В Литве царят мрачные настроения. 66 % жителей считают, что ситуация в стране ухудшается. Об этом свидетельствуют последний опрос общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 60% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается – опрос-2

Такую позицию занимают в основном рабочие и фермеры, а также пенсионеры. Каждый второй человек, ушедший на заслуженный отдых, сталкивается с бедностью. Все большее число граждан этой категории не могут позволить себе элементарные продукты питания. Кроме того, более 70 % опрошенных считают, что их уровень жизни будет снижаться из-за постоянно растущих цен на товары. Для семьи из трех человек месячная продуктовая корзина стоит от 500-800 евро и выше. В все чаще люди покупают продукты со скидками или в соседней Польше. 

# Новости Литвы

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