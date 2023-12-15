Более 70 % эстонцев поддерживают отставку премьер-министра страны. Таковы данные соцопроса, проведенного на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень доверия постоянно падает. Такой антиуспех обусловлен рецессией в экономике, повышением цен, а также неоправданно большой помощью Украине, что ощутимо бьет по бюджету маленькой страны. Напомним, семья премьер-министра Эстонии замешана в скандале. Муж Каи Каллас в обход санкций поддерживает связи с российским бизнесом.