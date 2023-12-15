Прямой эфир

Более 70 % эстонцев поддерживают отставку премьер-министра страны

15 декабря 2023 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 70 % эстонцев поддерживают отставку премьер-министра страны. Таковы данные соцопроса, проведенного на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 % эстонцев поддерживают отставку премьер-министра страны-1

Уровень доверия постоянно падает. Такой антиуспех обусловлен рецессией в экономике, повышением цен, а также неоправданно большой помощью Украине, что ощутимо бьет по бюджету маленькой страны. Напомним, семья премьер-министра Эстонии замешана в скандале. Муж Каи Каллас в обход санкций поддерживает связи с российским бизнесом.

# Коррупция # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
Орбан: Венгрия еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС
15 декабря 2023 08:42

Орбан: Венгрия еще 75 раз остановит вступление Украины в ЕС

ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины в союз
15 декабря 2023 08:17

ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины в союз

Япония ввела санкции против организаций и компаний России
15 декабря 2023 08:09

Япония ввела санкции против организаций и компаний России