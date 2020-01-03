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В Китае растёт число заболевших пневмонией неизвестного происхождения

03 января 2020 13:35
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Новости Китая. В китайском Ухане растет число заболевших пневмонией неизвестного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае растёт число заболевших пневмонией неизвестного происхождения-1

В больницы поступили уже 44 пациента. Более 10 из них находятся в критическом состоянии. Все пациенты проходят изолированное лечение. Около 120 человек, которые контактировали с заболевшими, помещены в карантин.

В городе работает группа экспертов из Государственного комитета во вопросам здравоохранения. По их оценкам, вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты проводят дезинфекцию местности.

В Китае растёт число заболевших пневмонией неизвестного происхождения-4

# Заболевания # Фотофакт

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