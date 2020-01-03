В Китае растёт число заболевших пневмонией неизвестного происхождения

Новости Китая. В китайском Ухане растет число заболевших пневмонией неизвестного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В китайском Ухане растет число заболевших пневмонией неизвестного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницы поступили уже 44 пациента. Более 10 из них находятся в критическом состоянии. Все пациенты проходят изолированное лечение. Около 120 человек, которые контактировали с заболевшими, помещены в карантин.
В городе работает группа экспертов из Государственного комитета во вопросам здравоохранения. По их оценкам, вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты проводят дезинфекцию местности.