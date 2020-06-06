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Венецию затопило, под водой четверть города

06 июня 2020 11:38
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Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко.

Венецию затопило, под водой четверть города -1

Причиной нетипичного для июня прилива стал шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. Уровень воды в городе достиг 116 сантиметров. Венецианское морское мониторинговое агентство предупреждает, что это не последний прилив на этой неделе.

Венецию затопило, под водой четверть города -4

Напомним, также сильно Венецию затапливало в 2016 году. Тогда уровень воды достиг 117 сантиметров. Приливы обычно наблюдаются в Венеции весной и в основном заканчиваются к июню.

# Наводнение в Венеции # Фотофакт

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