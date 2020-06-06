Венецию затопило, под водой четверть города

Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко.
Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко.
Причиной нетипичного для июня прилива стал шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. Уровень воды в городе достиг 116 сантиметров. Венецианское морское мониторинговое агентство предупреждает, что это не последний прилив на этой неделе.
Напомним, также сильно Венецию затапливало в 2016 году. Тогда уровень воды достиг 117 сантиметров. Приливы обычно наблюдаются в Венеции весной и в основном заканчиваются к июню.