Венецию затопило, под водой четверть города

Новости Италии. Четверть Венеции вновь под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью затопленной оказалась центральная площадь города Сан-Марко.

Причиной нетипичного для июня прилива стал шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и дожди на севере Италии. Уровень воды в городе достиг 116 сантиметров. Венецианское морское мониторинговое агентство предупреждает, что это не последний прилив на этой неделе.