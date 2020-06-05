Стоимость нефти Brent поднялась выше 41 доллара за баррель

Новости мира. Стоимость нефти Brent впервые за три месяца поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена черного золота марки WTI также возросла и составляет почти 39 долларов за баррель.

Котировки растут на фоне новостей о предстоящих встречах стран ОПЕК, а также государств, не входящих в организацию. Как ожидается, переговоры состоятся 6 июня. Главной темой для обсуждения станет вопрос продления действующего уровня сокращения добычи нефти.