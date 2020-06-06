Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие

Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате аварии погибли два члена экипажа, четверо были спасены. Нескольких из находившихся на борту моряков пока не нашли. Иранские и иракские спасатели совместно продолжают поиск.