Иранское судно затонуло у берегов Ирака, есть погибшие

Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Иранское грузовое судно затонуло у берегов Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии погибли два члена экипажа, четверо были спасены. Нескольких из находившихся на борту моряков пока не нашли. Иранские и иракские спасатели совместно продолжают поиск.
Судно, перевозившее строительные материалы и керамику, направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср. Причины происшествия уточняются. Тегеран проводит консультации с Багдадом по поводу участия иранских экспертов в расследовании.