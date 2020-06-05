В Алабаме в горящем доме нашли тела 7 человек

Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают протесты против расовой дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают протесты против расовой дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе беспорядков арестованы три сотни человек. Всех их обвиняют в мародерстве и нападении на правоохранителей. Некоторые демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.
Всего с начала беспорядков по всей стране задержаны свыше 10 тысяч бунтующих.
За период протестов во многих американских городах участились случаи стрельбы. Из последних – инцидент в Алабаме. В горящем доме обнаружили расстрелянные тела семи человек. Связано ли это преступление с протестами, выясняют специалисты. Но такая возможность не исключается.