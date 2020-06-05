В Алабаме в горящем доме нашли тела 7 человек

Новости США. В Соединенных Штатах Америки не утихают протесты против расовой дискриминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе беспорядков арестованы три сотни человек. Всех их обвиняют в мародерстве и нападении на правоохранителей. Некоторые демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.