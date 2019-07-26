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В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение

26 июля 2019 12:20
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Новости Польши. В польском городе невест объявлена награда за рождение мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение-1

Дело в том, что в посёлке Мейсце-Оджаньске почти 10 лет рождаются только девочки. Даже местная пожарная бригада состоит из 24 женщин, а мужчины в меньшинстве – всего 8 человек.

Мэр города решил простимулировать семьи на рождение мальчиков, пообещав существенное денежное вознаграждение. Немалые средства готовы затратить и на изучение проблемы.

В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение-4

Интересно то, что население посёлка с каждым годом увеличивается. Но в детских магазинах спрос только на куклы.

# Необычное # Фотофакт

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