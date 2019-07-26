В польском городке дефицит мужчин: за рождение мальчика обещают денежное вознаграждение

Новости Польши. В польском городе невест объявлена награда за рождение мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В польском городе невест объявлена награда за рождение мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что в посёлке Мейсце-Оджаньске почти 10 лет рождаются только девочки. Даже местная пожарная бригада состоит из 24 женщин, а мужчины в меньшинстве – всего 8 человек.
Мэр города решил простимулировать семьи на рождение мальчиков, пообещав существенное денежное вознаграждение. Немалые средства готовы затратить и на изучение проблемы.
Интересно то, что население посёлка с каждым годом увеличивается. Но в детских магазинах спрос только на куклы.