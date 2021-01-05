В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают сотрясать страну с минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное решение предполагает, что все службы гражданской защиты, а также профильные министерства и госведомства страны скоординируются и вместе приступят к работе по преодолению последствий природного катаклизма. С этой же целью сформирован отдельный штаб во главе с вице-премьером Хорватии.