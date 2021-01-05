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В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

05 января 2021 06:27
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Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают сотрясать страну с минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения-1

Данное решение предполагает, что все службы гражданской защиты, а также профильные министерства и госведомства страны скоординируются и вместе приступят к работе по преодолению последствий природного катаклизма. С этой же целью сформирован отдельный штаб во главе с вице-премьером Хорватии.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения-4

Напомним, в результате катаклизма 29 декабря погибли семь человек. Инфраструктуре ряда городов нанесен колоссальный ущерб.

В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения-7

2 января в стране был объявлен траур по жертвам землетрясения (подробнее здесь).

# Землетрясение # Томо Медведь # Фотофакт

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