В нескольких регионах Хорватии объявлен режим катастрофы. В стране устраняют последствия землетрясения

Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают сотрясать страну с минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Хорватии. Режим катастрофы в эти дни объявлен сразу в нескольких регионах Хорватии из-за последствий мощных землетрясений, которые не прекращают сотрясать страну с минувшей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данное решение предполагает, что все службы гражданской защиты, а также профильные министерства и госведомства страны скоординируются и вместе приступят к работе по преодолению последствий природного катаклизма. С этой же целью сформирован отдельный штаб во главе с вице-премьером Хорватии.
Напомним, в результате катаклизма 29 декабря погибли семь человек. Инфраструктуре ряда городов нанесен колоссальный ущерб.
2 января в стране был объявлен траур по жертвам землетрясения (подробнее здесь).