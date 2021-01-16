Великобритания вводит для туристов обязательный тест на коронавирус и карантин

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 94,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зафиксировано почти 710 тысяч новых случаев заражения.
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 94,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зафиксировано почти 710 тысяч новых случаев заражения.
Великобритания вводит для путешественников обязательный тест на COVID-19 и карантин. С 18 января любой, кто прилетит в страну из-за границы, должен будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, после чего находиться на карантине еще 10 дней.
Такой же порядок уже начал действовать во Франции. Кроме того, с 16 января в стране вводится комендантский час с 18:00 до 06:00 как минимум на 15 дней.