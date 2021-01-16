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Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала со злоупотреблением детских пособий

16 января 2021 12:56
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Новости Нидерландов. Правительство Нидерландов уходит в отставку. Причиной стал скандал со злоупотреблением детскими пособиями, возникший в конце декабря 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала со злоупотреблением детских пособий-1

Тогда более 9 тысяч семей были ошибочно обвинены в злоупотреблении пособиями. Из-за этих обвинений родители были вынуждены вернуть деньги обратно в бюджет государства и оказались в крайне сложном финансовом положении. Ответственность была возложена на министров, а также суды, которые не стали помогать семьям, попавшим в сложное положение.

# Международная политика # Фотофакт

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