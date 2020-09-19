Вели телефонный разговор от лица Тихановской и Науседы. Пранкеры разыграли председателя Европарламента

Шутники позвонили Давиду Сассолли и провели с ним телефонный разговор якобы от лица Светланой Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Разговор был довольно долгим. В ходе беседы Сассолли выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси и пригласил представительницу оппозиции в Европарламент, пообещав помочь ей с программой.

После беседы Сассоли опубликовал в своем Twitter пост о разговоре с Тихановской и Науседой, однако позже удалил его, когда узнал, что это был розыгрыш.