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Вели телефонный разговор от лица Тихановской и Науседы. Пранкеры разыграли председателя Европарламента

19 сентября 2020 16:24
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Пранкеры разыграли председателя Европарламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шутники позвонили Давиду Сассолли и провели с ним телефонный разговор якобы от лица Светланой Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.  

Вели телефонный разговор от лица Тихановской и Науседы. Пранкеры разыграли председателя Европарламента-1

Разговор был довольно долгим. В ходе беседы Сассолли выразил обеспокоенность ситуацией в Беларуси и пригласил представительницу оппозиции в Европарламент, пообещав помочь ей с программой.  

После беседы Сассоли опубликовал в своем Twitter пост о разговоре с Тихановской и Науседой, однако позже удалил его, когда узнал, что это был розыгрыш.  

# Международная политика # Давид Сассолли # Светлана Тихановская # Гитанас Науседа # Фотофакт

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