«Велел ребятам выйти из-за парт, сесть вдоль задней стены». Учитель из Казани о том, что происходило в классе во время стрельбы
Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице.
Стрелок провел в школе всего 8 минут. А после сдался. Смертей могло быть намного больше. В школьной раздевалке нападавший установил самодельное взрывное устройство. Но в момент детонации рядом никого не оказалось.
Подробности в материале Виктории Пригодской.
Взрыв, стрельба, звук сирен и паника. Родители пытаются найти своих детей. Раненые дети плачут от боли. Обычный учебный день в казанской гимназии обернулся трагедией.
19-летний парень с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу.
Роман Львович, учитель русского языка гимназии № 175:
Это было уже к концу второго урока, это был уже 10-й час. Услышали резкий хлопок, похожий на взрыв, потом еще несколько. Я перекрыл двери в класс, велел ребятам выйти из-за парт, сесть вдоль задней стены на корточки. Не подходить к окнам, никуда не выглядывать и переждать.
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