«Велел ребятам выйти из-за парт, сесть вдоль задней стены». Учитель из Казани о том, что происходило в классе во время стрельбы

Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек в больнице.

Стрелок провел в школе всего 8 минут. А после сдался. Смертей могло быть намного больше. В школьной раздевалке нападавший установил самодельное взрывное устройство. Но в момент детонации рядом никого не оказалось. Подробности в материале Виктории Пригодской.

Взрыв, стрельба, звук сирен и паника. Родители пытаются найти своих детей. Раненые дети плачут от боли. Обычный учебный день в казанской гимназии обернулся трагедией.