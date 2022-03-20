«Ведут себя, как избалованные туристы». Политик из Болгарии об украинских беженцах

Отсутствие свободы слова в СМИ, избирательность в вопросе мигрантов, нарастающее социальное недовольство и о других нюансах «настоящей» европейской демократии расскажут сами жители Старого Света. Как ни парадоксально, болгары, принимая беженцев, вспомнили о забытых во время пандемии потоках туристов.

И взвинченные до предела цены, и нервы простых европейцев – это далеко не все последствия западной политики. Конфликт на Украине оголил и другие проблемы Европы, о которых раньше было не принято говорить вслух, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пламен Пасков, политик (Болгария):

Нормальные, замученные, бедные люди в беде. Болгарский народ старается принять так, как должно быть – по-человечески и без вопросов. Но есть 20-30 % из этой массы людей, которые приходят на Lexus, Maybach, на Mercedes, BMW, с крутыми растопыренными пальцами, которые ведут себя совершенно не по-беженски. Они ведут себя как избалованные туристы, которые недовольны, что вода в бассейне недостаточно теплая, пятизвездочный отель. Они гуляют, возрождают сейчас туристический сезон, которого не было в Болгарии два года на море. Сейчас этот туристический каток катится по всем болгарским большим городам, неожиданно.

Пока непрекращающийся поток беженцев спровоцирует еще больше вызовов и вопросов в Европе. В одних странах иссякают финансовые ресурсы помощи, в других нарастает недовольство беспрецедентными социальными льготами и несправедливостью неравномерным размещением беженцев. Единственный выход – проявить солидарность не только на словах, но и на деле.