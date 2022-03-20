Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину

Мы перед аэропортом Пизы, потому что 12 марта был очень серьезный эпизод. Сотрудники аэропорта поняли, что среди гуманитарной помощи были также ящики с оружием. Они отказались загружать их. Как это уже произошло в аэропорту Генуи и в аэропорту Ливорно. Этот факт подчеркивает, что оружие регулярно вылетает не только из военных, но и из гражданских аэропортов. Профсоюзы созвали демонстрацию 19 марта перед аэропортом, чтобы выразить протест против военных действий и отправки оружия Италией. Рабочие, профсоюзы выражают свое несогласие с происходящим.