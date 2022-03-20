Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину

Сотрудники аэропорта итальянской Пизы отказались выходить на работу из-за поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спонсорская помощь Киеву тщательно скрывается. Ее отправляют в составе гуманитарных грузов под видом продуктов и лекарств. Факты вскрылись из-за ошибки логистов. На загрузку очередного натовского «Боинга» отправили грузчиков гражданского аэропорта.
Мы перед аэропортом Пизы, потому что 12 марта был очень серьезный эпизод. Сотрудники аэропорта поняли, что среди гуманитарной помощи были также ящики с оружием. Они отказались загружать их. Как это уже произошло в аэропорту Генуи и в аэропорту Ливорно. Этот факт подчеркивает, что оружие регулярно вылетает не только из военных, но и из гражданских аэропортов. Профсоюзы созвали демонстрацию 19 марта перед аэропортом, чтобы выразить протест против военных действий и отправки оружия Италией. Рабочие, профсоюзы выражают свое несогласие с происходящим.
Информация о поставках вооружения в Украину быстро распространилась. И подняла волну протестов. Митинги прошли в разных городах, в том числе в Риме.