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Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину

20 марта 2022 14:18
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Сотрудники аэропорта итальянской Пизы отказались выходить на работу из-за поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спонсорская помощь Киеву тщательно скрывается. Ее отправляют в составе гуманитарных грузов под видом продуктов и лекарств. Факты вскрылись из-за ошибки логистов. На загрузку очередного натовского «Боинга» отправили грузчиков гражданского аэропорта.

Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину-1

Мы перед аэропортом Пизы, потому что 12 марта был очень серьезный эпизод. Сотрудники аэропорта поняли, что среди гуманитарной помощи были также ящики с оружием. Они отказались загружать их. Как это уже произошло в аэропорту Генуи и в аэропорту Ливорно. Этот факт подчеркивает, что оружие регулярно вылетает не только из военных, но и из гражданских аэропортов. Профсоюзы созвали демонстрацию 19 марта перед аэропортом, чтобы выразить протест против военных действий и отправки оружия Италией. Рабочие, профсоюзы выражают свое несогласие с происходящим.

Сотрудники аэропорта в Италии отказались выходить на работу из-за поставок оружия в Украину-4

Информация о поставках вооружения в Украину быстро распространилась. И подняла волну протестов. Митинги прошли в разных городах, в том числе в Риме.

# Акции протеста # Фотофакт

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