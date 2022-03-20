Конашенков: «Нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил»

Градус напряженности в Украине не падает. ВСУ продолжают бомбить города с мирным населением в Донбассе, уничтожая людей и инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного – города в ЛНР. В республике рассказали, что накануне населенный пункт перешел под контроль Луганской народной милиции, население стали вывозить в более жизнеобеспеченные районы, однако украинские военные открыли огонь по мирным жителям.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие в Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.
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