Конашенков: «Нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил»

Градус напряженности в Украине не падает. ВСУ продолжают бомбить города с мирным населением в Донбассе, уничтожая людей и инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного – города в ЛНР. В республике рассказали, что накануне населенный пункт перешел под контроль Луганской народной милиции, население стали вывозить в более жизнеобеспеченные районы, однако украинские военные открыли огонь по мирным жителям.