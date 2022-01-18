«Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства». Назарбаев обратился к народу Казахстана

Новости Казахстана. Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана. В видеообращении первый президент высказался о массовых беспорядках в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также поблагодарил казахстанцев за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту главы государства.

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана:

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.