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Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола

18 января 2022 14:03
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Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола. До этого она занимала пост первого вице-председателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола-1

Ее кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. В обязанности спикера входит представление Европейского парламента на мировой площадке, взаимодействие с другими институтами ЕС, а также наблюдение за работой учредительных органов. Ранее эту должность занимал Давид Сассоли, который умер в больнице после госпитализации из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.  

# Европарламент # Роберта Метсола # Давид Сассоли # Фотофакт

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