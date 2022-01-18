Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола. До этого она занимала пост первого вице-председателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. В обязанности спикера входит представление Европейского парламента на мировой площадке, взаимодействие с другими институтами ЕС, а также наблюдение за работой учредительных органов. Ранее эту должность занимал Давид Сассоли, который умер в больнице после госпитализации из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.