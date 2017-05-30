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Вандалы облили красной краской статую Русалочки в Копенгагене

30 мая 2017 13:12
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Новости Дании. Знаменитая статуя в порту Копенгагена вновь стала объектом вандализма. На снимке, который разместили на сайте ежедневной газеты Politiken, видно, что статую облили красной краской.

На асфальте возле Русалочки – надпись: «Дания, защити китов Фарерских островов».

По данным агентства AFP, за акцией стоят зоозащитники, выступающие против забоя черных дельфинов. 

Фарерские острова расположены между Шотландией и Исландией. Они входят в состав Королевства Дании. Ежегодно рыбаки забивают у островов около тысячи гринд (род млекопитающих из семейства дельфиновых). Забой животных на Фарерах – традиционный промысел.

Полиция разыскивает вандалов.

Статуя в порту Копенгагена, изображающая персонажа из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, неоднократно становилась объектом вандализма. Русалочку несколько раз лишали головы, прикрепляли посторонние предметы, красили в розовый цвет.

# Вандализм и живодерство

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