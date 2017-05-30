3,5 тысячи деревьев, поваленные остановки, сорваные крыши: в Москве ликвидируют последствия мощнейшего за 100 лет урагана

Новости России. В Москве ликвидируют последствия урагана – самого разрушительного за последние 100 лет. Задействованы более тысячи спасателей, используется сотни единиц техники. Многие дороги и дворы жилых домов в российской столице все еще завалены деревьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шквалистый ветер обрушился на Москву накануне. Его скорость местами достигала 30 метров в секунду. Мощные порывы сносили гаражи, строительные краны, срывали крыши с домов. Повалено 3,5 тысячи деревьев. Одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. Жертвами урагана стали 11 человек. Около 170 травмированы. Большинство все еще в больницах.