Прямой эфир

3,5 тысячи деревьев, поваленные остановки, сорваные крыши: в Москве ликвидируют последствия мощнейшего за 100 лет урагана

30 мая 2017 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве ликвидируют последствия урагана – самого разрушительного за последние 100 лет. Задействованы более тысячи спасателей, используется сотни единиц техники. Многие дороги и дворы жилых домов в российской столице все еще завалены деревьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3,5 тысячи деревьев, поваленные остановки, сорваные крыши: в Москве ликвидируют последствия мощнейшего за 100 лет урагана-1

Шквалистый ветер обрушился на Москву накануне. Его скорость местами достигала 30 метров в секунду. Мощные порывы сносили гаражи, строительные краны, срывали крыши с домов. Повалено 3,5 тысячи деревьев. Одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. Жертвами урагана стали 11 человек. Около 170 травмированы. Большинство все еще в больницах.

# Ураганы

Другие новости рубрики

Все новости
Столб кипятка до седьмого этажа: в Киеве прорвало трубопровод, повреждены машины
30 мая 2017 06:31

Столб кипятка до седьмого этажа: в Киеве прорвало трубопровод, повреждены машины

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры
29 мая 2017 16:47

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры

«В эти минуты ощущаешь свою беспомощность»: последствия урагана в Москве глазами очевидцев
29 мая 2017 16:23

«В эти минуты ощущаешь свою беспомощность»: последствия урагана в Москве глазами очевидцев