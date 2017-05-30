3,5 тысячи деревьев, поваленные остановки, сорваные крыши: в Москве ликвидируют последствия мощнейшего за 100 лет урагана

Новости России. В Москве ликвидируют последствия урагана – самого разрушительного за последние 100 лет. Задействованы более тысячи спасателей, используется сотни единиц техники. Многие дороги и дворы жилых домов в российской столице все еще завалены деревьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.