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Во время урагана в Москве пострадал белорус, общее число жертв достигло 16 человек

30 мая 2017 10:41
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Новости России. Число жертв разрушительного урагана в российской столице и Подмосковье возросло до 16. Среди погибших – один ребенок. Пострадали около 170 человек, большинство все еще в больницах. В том числе и наш соотечественник. Он получил многочисленные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время урагана в Москве пострадал белорус, общее число жертв достигло 16 человек-1

Ураганный ветер обрушился на Московский регион накануне – смерч признали самым разрушительным за последние 100 лет. Мощные порывы сносили гаражи, строительные краны, срывали крыши с домов. Повалены 14 тысяч деревьев. Одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. В воздухе летали металлические конструкции и огромные рекламные щиты. Повреждены две тысячи автомобилей. Последствия урагана ликвидируют около 30 тысяч человек.

# Ураганы

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