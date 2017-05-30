Во время урагана в Москве пострадал белорус, общее число жертв достигло 16 человек

Новости России. Число жертв разрушительного урагана в российской столице и Подмосковье возросло до 16. Среди погибших – один ребенок. Пострадали около 170 человек, большинство все еще в больницах. В том числе и наш соотечественник. Он получил многочисленные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.