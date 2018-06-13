В зоопарке Праги родились редкие черно-белые лемуры: видеофакт

Новости Чехии. У сотрудников пражского зоопарка настоящий праздник: прибавление в семье редких лемуров вари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три детеныша родились здоровыми. Они активно набирают вес и совсем не боятся посетителей. В неволе черно-белые лемуры размножаются крайне редко. В зоопарках мира насчитывается всего 88 таких необычных зверьков. В дикой природе эти млекопитающие находятся на грани исчезновения.