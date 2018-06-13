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В зоопарке Праги родились редкие черно-белые лемуры: видеофакт

13 июня 2018 15:18
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Новости Чехии. У сотрудников пражского зоопарка настоящий праздник: прибавление в семье редких лемуров вари, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Праги родились редкие черно-белые лемуры: видеофакт-1

Три детеныша родились здоровыми. Они активно набирают вес и совсем не боятся посетителей. В неволе черно-белые лемуры размножаются крайне редко. В зоопарках мира насчитывается всего 88 таких необычных зверьков. В дикой природе эти млекопитающие находятся на грани исчезновения.

# Зоопарк # Фотофакт

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