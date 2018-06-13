Прямой эфир

В Париже освободили троих заложников. Злоумышленник задержан

13 июня 2018 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Захваченные в Париже заложники освобождены. Злоумышленник задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже освободили троих заложников. Злоумышленник задержан-1

Мужчина взял в заложники троих человек на севере Парижа, в том числе беременную женщину. Захватчик утверждал, что у него есть оружие, требовал связать его с посольством Ирана, а одного из заложников ударил гаечным ключом по голове.

В Париже освободили троих заложников. Злоумышленник задержан-4

Через несколько часов правоохранители предприняли штурм здания. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Что побудило мужчину к такому поступку – неизвестно.

# Захват заложников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Задержаны 5 человек, которых подозревают в краже картин Рубенса и Ренуара
13 июня 2018 08:38

Задержаны 5 человек, которых подозревают в краже картин Рубенса и Ренуара

Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет
13 июня 2018 08:08

Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет

В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли
13 июня 2018 08:03

В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли