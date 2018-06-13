В Париже освободили троих заложников. Злоумышленник задержан

Новости Франции. Захваченные в Париже заложники освобождены. Злоумышленник задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Захваченные в Париже заложники освобождены. Злоумышленник задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина взял в заложники троих человек на севере Парижа, в том числе беременную женщину. Захватчик утверждал, что у него есть оружие, требовал связать его с посольством Ирана, а одного из заложников ударил гаечным ключом по голове.
Через несколько часов правоохранители предприняли штурм здания. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Что побудило мужчину к такому поступку – неизвестно.