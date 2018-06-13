Палата общин Великобритании одобрила план выхода королевства из ЕС

Новости Беларуси. План по выходу Великобритании из состава Евросоюза одобрили в Палате общин королевства. За документ проголосовали 324 парламентария, против – 298, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Когда страна официально покинет союз в марте 2019, у Лондона и Брюсселя будет 21 месяц, чтобы договориться о будущем сотрудничестве. В течение переходного периода британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, однако будет придерживаться правил ЕС, вносить в бюджет взносы и признавать решение суда ЕС. Также Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.