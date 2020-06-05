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В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса

05 июня 2020 13:14
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Новости мира. В Великобритании удвоили производственные мощности для создания вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря двум достигнутым соглашениям с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, а также Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. 

В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса-1

В ближайшем будущем планируется выпуск около 2 миллиардов доз препарата. Разрабатываемую в Оксфорде вакцину начали испытывать на людях в апреле. Результаты первой фазы тестирования станут известны уже в этом месяце, а в случае успеха, испытания продолжатся в других странах.

В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса-4

Если все пойдет по плану, уже в сентябре доступ к препарату получат порядка 30 миллионов британцев. Кроме того, вакцина станет доступна и для развивающихся стран.

# Коронавирус # Фотофакт

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