ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже здания, после чего вспыхнул пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов. Одна женщина пострадала. Необходимую помощь ей оказали медики.
Вскоре возгорание было ликвидировано. В доме выбило окна, оказались повреждены стены между квартирами. Причины ЧП устанавливаются.