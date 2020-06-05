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ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

05 июня 2020 11:17
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Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа-1

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа-3

По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже здания, после чего вспыхнул пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов. Одна женщина пострадала. Необходимую помощь ей оказали медики.

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа-6

Вскоре возгорание было ликвидировано. В доме выбило окна, оказались повреждены стены между квартирами. Причины ЧП устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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