ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже здания, после чего вспыхнул пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов. Одна женщина пострадала. Необходимую помощь ей оказали медики.