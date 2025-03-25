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Европейцы отказываются от поездок в США из-за политики Дональда Трампа

25 марта 2025 06:03
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В туристической индустрии США – тревожные тенденции. Европейцы все чаще отказываются от поездок в Штаты, и виной тому – политика Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцы отказываются от поездок в США из-за политики Дональда Трампа-2

По данным туроператоров Евросоюза, жители Германии и Дании куда реже стали интересоваться заокеанским направлением. СМИ пишут: на такое решение повлияло то, что нынешний американский лидер ставит под сомнение союз США и Европы. А его инициатива аннексировать Гренландию, а также развязка глобальной торговой войны и преследование нелегальных мигрантов еще больше ужесточает пограничную и визовую политику. Таким образом, США при Трампе воспринимаются европейцами как не самое гостеприимное место.

# Туризм # США # Европейский союз # Дональд Трамп

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