В Золотом началось разведение сил

Новости Украины. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил информацию о возобновлении разведения сил в районе города Золотое в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения.

Кроме того, по словам дипломата, продолжаются переговоры по отводу сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнётся через 7-10 дней.