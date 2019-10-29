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В Золотом началось разведение сил

29 октября 2019 13:47
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Новости Украины. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил информацию о возобновлении разведения сил в районе города Золотое в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, сообщающие о готовности отступить от линии соприкосновения.

В Золотом началось разведение сил-1

Кроме того, по словам дипломата, продолжаются переговоры по отводу сил и средств в районе населённого пункта Петровское. Ожидается, что процесс начнётся через 7-10 дней.

В Золотом началось разведение сил-4

Вопросы мира сегодня вновь обсуждают в Минске. Начинается очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

# Война в Украине # Мартин Сайдик # Фотофакт

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