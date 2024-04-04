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В Зимбабве объявили национальную катастрофу из-за засухи

04 апреля 2024 07:35
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В Зимбабве объявлена национальная катастрофа. Причиной стала сильнейшая засуха, которая уничтожила весь урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зимбабве объявили национальную катастрофу из-за засухи-1

С призывом о выделении государству гуманитарной помощи выступил лидер страны. По его словам, жертвами голода в Зимбабве в этом году станут 2 миллиона 700 тысяч человек. На преодоление кризиса требуется более 2 миллиардов долларов. Неурожай из-за практически полного отсутствия осадков с ноября отмечен на 80 % территории страны.

Причиной засухи в Африке стало климатическое явление Эль-Ниньо – повышение температуры воды в восточной и центральной частях Тихого океана. Оно привело к неурожаям в южном полушарии, из-за которых сокращаются мировые поставки и растут цены на многие виды продовольствия.

# Экономический кризис

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