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В олимпийской деревне в Париже обнаружили клопов

04 апреля 2024 07:31
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На Олимпиаде в Париже новые участники. Клопы вернулись в столицу Франции. Городу уже знакома эта проблема. Однако решать ее до сих пор не научились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В олимпийской деревне в Париже обнаружили клопов-1

В олимпийской деревне, которую специально возвели для Игр, уже обнаружили насекомых. Их количество растет не только там. Пользователи соцсетей делятся кадрами неприятных встреч с мелкими вредителями в общественных местах и транспорте. Так жители пытаются привлечь внимание к проблеме, которая усугубляется.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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