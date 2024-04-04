В олимпийской деревне в Париже обнаружили клопов

На Олимпиаде в Париже новые участники. Клопы вернулись в столицу Франции. Городу уже знакома эта проблема. Однако решать ее до сих пор не научились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Олимпиаде в Париже новые участники. Клопы вернулись в столицу Франции. Городу уже знакома эта проблема. Однако решать ее до сих пор не научились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В олимпийской деревне, которую специально возвели для Игр, уже обнаружили насекомых. Их количество растет не только там. Пользователи соцсетей делятся кадрами неприятных встреч с мелкими вредителями в общественных местах и транспорте. Так жители пытаются привлечь внимание к проблеме, которая усугубляется.