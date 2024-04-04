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Палестина может присоединиться к ООН

04 апреля 2024 07:32
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Палестина может стать полноправным членом ООН. О планах заявил представитель страны при организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестина может присоединиться к ООН-1

Рияд Мансур отметил, что основная цель – добиться, чтобы вопрос о вступлении вынесли на голосование к 18 апреля. Именно тогда в Совете безопасности пройдет заседание по Ближнему Востоку. Прием стран в ООН утверждает Генассамблея по рекомендации Совбеза. Сейчас Палестина находится в статусе постоянного наблюдателя.

# ООН

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