Палестина может присоединиться к ООН

Палестина может стать полноправным членом ООН. О планах заявил представитель страны при организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рияд Мансур отметил, что основная цель – добиться, чтобы вопрос о вступлении вынесли на голосование к 18 апреля. Именно тогда в Совете безопасности пройдет заседание по Ближнему Востоку. Прием стран в ООН утверждает Генассамблея по рекомендации Совбеза. Сейчас Палестина находится в статусе постоянного наблюдателя.