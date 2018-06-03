Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста стали ответом на планы правительства ввести новую систему начисления подоходного налога. Специалисты считают, что подобные изменения нанесут ущерб бедным и среднему классу. В последние годы в Иордании неуклонно росли цены. Страна в 9 с половиной миллионов жителей обременена нищетой и безработицей.