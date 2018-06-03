Прямой эфир

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

03 июня 2018 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги-1

Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Участники принялись блокировать дороги, жечь покрышки и требовать отставки правительства.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги-4

Акции протеста стали ответом на планы правительства ввести новую систему начисления подоходного налога. Специалисты считают, что подобные изменения нанесут ущерб бедным и среднему классу. В последние годы в Иордании неуклонно росли цены. Страна в 9 с половиной миллионов жителей обременена нищетой и безработицей.

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги-7

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги-9

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?
02 июня 2018 17:15

Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии: погибли не менее 8 мирных жителей
02 июня 2018 14:00

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии: погибли не менее 8 мирных жителей

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём Республики
02 июня 2018 12:45

Александр Лукашенко поздравил президента Италии с Днём Республики