Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Иордании. В Иордании проходят протесты против экономических реформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрации быстро переросли в беспорядки. Участники принялись блокировать дороги, жечь покрышки и требовать отставки правительства.
Акции протеста стали ответом на планы правительства ввести новую систему начисления подоходного налога. Специалисты считают, что подобные изменения нанесут ущерб бедным и среднему классу. В последние годы в Иордании неуклонно росли цены. Страна в 9 с половиной миллионов жителей обременена нищетой и безработицей.