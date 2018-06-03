Прямой эфир

Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи?

03 июня 2018 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Словении. В Словении – парламентские выборы. Проблема мигрантов занимает особое место в избирательной кампании бывшего премьера Янеза Янша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи? -1

Партия нынешнего главы правительства Мирослава Церара в рейтингах идет второй, несмотря на значительный экономический рост в стране под его руководством. На третьем месте – мэр Камника Марьян Шарец, который год назад вышел во второй тур президентских выборов и проиграл всего шесть процентов. Политологи прочат победу Демократической партии Янеза Янша.

Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи? -4

Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи? -6

# Выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги
03 июня 2018 11:57

Протесты против экономических реформ в Иордании. Беспорядки стали ответом на намерения правительства увеличить налоги

Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?
02 июня 2018 17:15

Глава Каталонии предложил новому премьеру Испании начать переговоры. На что надеется Ким Торра?

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии: погибли не менее 8 мирных жителей
02 июня 2018 14:00

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии: погибли не менее 8 мирных жителей