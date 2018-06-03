Парламентские выборы в Словении: кому пророчат победу политологи?

Партия нынешнего главы правительства Мирослава Церара в рейтингах идет второй, несмотря на значительный экономический рост в стране под его руководством. На третьем месте – мэр Камника Марьян Шарец, который год назад вышел во второй тур президентских выборов и проиграл всего шесть процентов. Политологи прочат победу Демократической партии Янеза Янша.